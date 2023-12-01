  • 30 декабря 202330.12.2023суббота
  • USD89,6883
    EUR99,1919
  • В Тюмени -11..-13 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Интерклуб ТИУ стал призером всероссийского конкурса "Единство в многообразии"

Общество, 13:08 30 декабря 2023

ТИУ | Фото: ТИУ

Третье место занял Интерклуб ТИУ на Всероссийском конкурсе межнациональных клубов "Единство в многообразии – 2023". Студенческое объединение получило награду в номинации "Лучшая практика в сфере укрепления межнациональной дружбы и единства в студенческой среде", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Эксперты высоко оценили работу Интерклуба и фестивали: "Поколение без границ", "Здравствуй, ТИУ", "Галактика", разговорные клубы и проект "Интерволонтеры". В 2023 году 13 студентов из стран Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, стран СНГ стали амбассадорами Тюменского индустриального университета. Они представляли вуз на международных онлайн-выставках и презентациях, рассказывая молодежи из разных стран мира о возможностях поступления и обучения в ТИУ.

В уходящем году совместно с молодежной инициативой Buddy’s Club участники провели множество интересных мероприятий: они окунались в прорубь, праздновали китайский Новый год, посетили дом-музей Григория Распутина, стали участниками форума молодежи "МОСТ", Евразийского молодежного и Тюменского экспортного форумов, посещали драматический театр и Центр русской культуры, организовали разговорные клубы русского и французского языков, провели три масштабных студенческих фестиваля, на которых присутствовали представители всех тюменских университетов, а в завершение года устроили катание на горках и игры в снежки в лучших русских традициях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 30.12.2023Тюменские библиотекари предлагают провести новогодние каникулы с книжными новинками
13:41 30.12.2023Шпинат, авокадо, шоколад - источники серотонина, считает тюменский диетолог 
13:08 30.12.2023Интерклуб ТИУ стал призером всероссийского конкурса "Единство в многообразии"
12:11 30.12.2023585 единиц спецтехники убирает снег с улиц Тюмени