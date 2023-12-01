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В ДТП на трассе под Тобольском пострадали двое подростков

Происшествия, 11:49 31 декабря 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое детей пострадали в ДТП на 215 километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском. Авария произошла 30 декабря, сообщает областная Госавтоинспекция.

В кювет съехал автомобиль "УАЗ". В аварии ранены 41-летняя пассажирка и двое подростков 15 и 17 лет. Всем назначено амбулаторное лечение.

По предварительным данным, автомобиль не был оборудован ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего 30 декабря в регионе произошло 8 ДТП, в них погиб один человек, 11 ранены. Пять аварий зарегистрировано на федеральных трассах: три - на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе, по по одной - на трассах Тюмень - Омск и Екатеринбург - Тюмень.

Также за минувшие сутки автоинспекторы задержали 14 нетрезвых водителей, один из которых спровоцировал ДТП под Тюменью.

31 декабря в Тюменской области наряды ДПС проводят рейды по противодействию пьяному вождению.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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