В ДТП на трассе под Тобольском пострадали двое подростков

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое детей пострадали в ДТП на 215 километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском. Авария произошла 30 декабря, сообщает областная Госавтоинспекция.

В кювет съехал автомобиль "УАЗ". В аварии ранены 41-летняя пассажирка и двое подростков 15 и 17 лет. Всем назначено амбулаторное лечение.

По предварительным данным, автомобиль не был оборудован ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего 30 декабря в регионе произошло 8 ДТП, в них погиб один человек, 11 ранены. Пять аварий зарегистрировано на федеральных трассах: три - на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе, по по одной - на трассах Тюмень - Омск и Екатеринбург - Тюмень.

Также за минувшие сутки автоинспекторы задержали 14 нетрезвых водителей, один из которых спровоцировал ДТП под Тюменью.

31 декабря в Тюменской области наряды ДПС проводят рейды по противодействию пьяному вождению.