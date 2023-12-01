На трассе Шадринск - Ялуторовск в Исетском районе ограничено движение из-за ДТП

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Движение на 109 километре автодороги Шадринск - Ялуторовск в Исетском районе частично ограничено из-за ДТП. Оно осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Kia Stinger и Hyundai. В больницу доставлены не менее четырех человек, есть пострадавшие с тяжелыми травмами.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Известно, что автомобилем Kia управлял 31-летний житель Кургана.