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На трассе Шадринск - Ялуторовск в Исетском районе ограничено движение из-за ДТП

Происшествия, 14:50 31 декабря 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Движение на 109 километре автодороги Шадринск - Ялуторовск в Исетском районе частично ограничено из-за ДТП. Оно осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Kia Stinger и Hyundai. В больницу доставлены не менее четырех человек, есть пострадавшие с тяжелыми травмами.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Известно, что автомобилем Kia управлял 31-летний житель Кургана.

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