Степан Киричук: тюменские ветераны поддерживают жителей Белгорода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветераны Тюменской области все как один поддерживают жителей Белгорода, пострадавших от рук украинских террористов.

Об этом заявил председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

"Чудовищный террористический акт в Белгороде совершили украинские нацисты. В городе, куда совсем недавно наши ветераны отправляли гуманитарную помощь. Больно, печально, но мы с вами, наши белгородцы! Наши вам соболезнования! Поддержка и помощь будет и впредь. Победа будет за нами!", - подчеркнул глава региональной ветеранской организации.

Цель террористов понятна - запугать нас и лишить наших внуков новогодней сказки, отметил Степан Киричук.

"У них это не получится. Постараемся, чтобы Дед Мороз и Снегурочка исполнили мечты ребят о празднике. Российский народ не сломить! Верим в будущее, верим в нашу победу!", - подчеркнул ветеран.