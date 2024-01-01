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Первый матч тюменский "Рубин" сыграет в Рождество

Спорт, 09:51 01 января 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

16 матчей до плей-офф ВХЛ остается тюменскому ХК "Рубин". Клуб находится в числе лидеров турнирной таблицы.

29 декабря клуб сыграл последний матч в ушедшем году в рамках чемпионата OLIMPBET—Всероссийской хоккейной лиги. А в Рождество,7 января, тюменская команда продолжит домашнюю серию - встретит "Барс" из Казани. Поединок начнется в 17 часов. 9 января клуб сыграет с "Дизелем" из Пензы, сообщает Вслух.ру.

Всего клубу остается провести 16 из 56 матчей регулярного чемпионата: восемь в январе и столько же в феврале. Игры продлятся до 18 февраля, по итогам сформируется список из 16 сильнейших. Они продолжат борьбу в плей-офф, который начнется 22февраля.

"Рубин" стабильно держится в числе лидеров турнирной таблицы ВХЛ, обеспечивая себе место в финальной борьбе.

Решающий матч финала Кубка Петрова запланирован на 30 апреля 2024 года. "Рубин" завоевывал этот трофей в сезоне 2021/22. А также становился чемпионом в 2011 году.

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