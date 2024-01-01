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Противоаварийные и консервационные работы завершены в Троицкой церкви Омутинского района

Общество, 17:17 01 января 2024

областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия | Фото: областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия

Противоаварийные и консервационные работы завершены в Троицкой церкви в с. Южно-Плетнёво в Омутинском районе. Об этом сообщает областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Здание 1906 года постройки является выявленным объектом культурного наследия. Троицкая церковь является образцом сельского храма в формах псевдорусского стиля, в ней есть уникальная настенная живопись.

В советские годы церковь была закрыта, из нее убрали все иконы и сняли купола. В 1930–1960 годы в здании поочередно размещались сельский клуб и зерносклад. До последнего времени церковь пребывала в заброшенном состоянии.

Средства на разработку проектной документации и проведение противоаварийных и консервационных работ были выделены из бюджета муниципального образования.

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# культурное наследие , Омутинский район , церковь

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