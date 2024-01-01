В Тюменской области мусор в новогодние праздники будут вывозить в штатном режиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В штатном режиме будут вывозить мусор в Тюменской области в новогодние праздники. Не остановят работу и на мусоросортировочных заводах региона, сообщает информационный центр регионального правительства.

Вопросы по работе регоператора по обращению с отходами можно задать по телефону горячей лини +7-800-250-73-26 (1 января она работает до 20 часов, в остальные дни – с 7 до 20 часов). Сообщения, фото и видео также принимают в Telegram-чате @TEO_Tymen.

Экодома в Тюмени и Тобольске также будут ждать гостей во время длинных выходных: с 3 по 6 января мультицентры в Тюмени откроют двери для посетителей в привычном графике – с 10 до 19 часов. Экодом "Спортивный" в Тобольске в эти дни работает с 12 до 18 часов.

В новогодние выходные в экодомах можно посетить мастер-классы или игротеку, а также сдать вторсырье. Сейчас на площадках проходят предпраздничные мероприятия. Запись — по ссылке. Посещение бесплатное.