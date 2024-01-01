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Бойцы тюменского подразделения: следующий Новый год мы отметим вместе!

Общество, 18:07 01 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снайпер с позывным "Заяц" записал от имени сослуживцев видеообращение к жителям Тюменской области: "Хочу поздравить вас с Новым годом! Пожелать самого лучшего: счастья, здоровья, любви".

До мобилизации “Заяц” работал монтажником технологического трубопровода в “Газстройпром”, сейчас вместе с сослуживцами выполняет задачи в зоне проведения СВО и делает все возможное, чтоб приблизить победу, сообщает информационный центр регионального правительства.

Поддержать ребят дополнительным оборудованием и обмундированием может каждый. В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы". Подробности — здесь.

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