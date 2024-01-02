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Декларационная кампания в Тюменской области продлится до конца апреля

Общество, 14:31 02 января 2024

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тюменцы, которым необходимо задекларировать доходы в 2023 году или оформить налоговый вычет, могут уже сейчас заполнять декларации 3-НДФЛ. Декларационная кампания продлится до 30 апреля 2024 года, пишет "Вслух.ру".

Отчитаться нужно за проданную недвижимость и транспорт при владении ими меньше установленного срока, при сдаче в аренду жилья, получении дорогих подарков не от родственников, выигрыше в лотерею до 15 тысяч рублей, получении доходов от зарубежных источников.

Задекларировать доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. До середины июля всем категориям нужно будет выплатить начисленные налоги.

Отметим, в 2023 году о своих доходах отчиталось более 18 тысяч жителей Тюменской области.

Также тюменцы могут оформить налоговый вычет по расходам на обучение, лечение и медикаменты, физкультурно-оздоровительные услуги, проценты по ипотеке, уплаченные в 2023 году и т.д. Сделать это можно в течение календарного года, указав расчетный счет для перечисления части налогов.

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