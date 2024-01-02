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В Тюменском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

Происшествия, 12:29 02 января 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

10 пьяных водителей задержали 1 января на дорогах Тюменской области сотрудники ГИБДД. Все они были отстранены от управления транспортом, сообщает областная Госавтоинспекция.

Также в регионе за сутки зарегистрирована одна авария с пострадавшими. В поселке Винзили Тюменского района на ул. Вокзальной столкнулись Hyundai и Dodge. Аварию спровоцировал нетрезвый водитель Hyundai.

Предварительно, он выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали три человека - 34-летний водитель Hyundai, 58-летний водитель и 33-летняя пассажирка автомобиля Dodge. Виновник ДТП от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пьяные водители

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