В Тюменском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

10 пьяных водителей задержали 1 января на дорогах Тюменской области сотрудники ГИБДД. Все они были отстранены от управления транспортом, сообщает областная Госавтоинспекция.

Также в регионе за сутки зарегистрирована одна авария с пострадавшими. В поселке Винзили Тюменского района на ул. Вокзальной столкнулись Hyundai и Dodge. Аварию спровоцировал нетрезвый водитель Hyundai.

Предварительно, он выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали три человека - 34-летний водитель Hyundai, 58-летний водитель и 33-летняя пассажирка автомобиля Dodge. Виновник ДТП от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.