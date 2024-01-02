1 тыс. 166 тюменцам понадобилась экстренная помощь скорой в выходные
Общество, 12:57 02 января 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
1 тыс. 166 жителям областной столицы и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой с 31 декабря по 1 января.
В экстренной форме поступило 707 вызовов, остальные — в неотложной, сообщает региональный департамент здравоохранения.
В стационары доставлено 529 пациентов. 2 тыс. 37 вызовов диспетчеры передали в поликлиники - состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.