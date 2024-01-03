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Более 7,5 тысяч квадратов аварийного жилья расселили в Уватском районе за пять лет

Общество, 17:03 03 января 2024

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 7,5 тысяч квадратов аварийного жилья расселили в Уватском районе за пять лет. Ключи от новых квартир в 2023 году получили 290 жителей района, что на 32 % больше, чем годом ранее.

"Мы завершили расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В рамках программы мы расселили более 7,5 тысяч квадратных метров такого жилья. Свои жилищные условия улучшили 290 жителей района. Сейчас разрабатывается новая программа. В нее попадут дома, которые признаны аварийными по 1 января 2022 года", - прокомментировал итоги глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Одними из последних новоселов стали девять семей Демьянки. Им ключи от новых квартир вручил глава района в ноябре.

Оксана Корнеенкова

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# аварийное и ветхое жилье , расселение граждан

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