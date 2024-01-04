Мануфактуру шоколада тоболячки Дарьи Егоровой стали включать в туры

| Фото: из сообщества “Мануфактура шоколада Дарьи Егоровой в Тобольске” во ВКонтакте | Фото: из сообщества “Мануфактура шоколада Дарьи Егоровой в Тобольске” во ВКонтакте

Мануфактуру шоколада тобольской предпринимательницы Дарьи Егоровой, открытую в конце декабря 2023 года, стали включать в программу туров. Ближайшие путешествие состоится из Тюмени 13 января.

Как говорит руководитель шоколадной фабрики Дарья Егорова, группа путешественников посетит ее предприятие в рамках организованного тура из Тюмени впервые. Мануфактура шоколада открылась в Нижнем посаде Тобольска – рядом с отреставрированным Александровским садом и музеем семьи императора Николая II – 28 декабря. Здесь создают сладости по реконструированным рецептам дореволюционной России.

“Дарья Егорова занимается производством уникального шоколада по старинным рецептам и не боится смелых экспериментов. Она умело сочетает шоколад с необычными ингредиентами такими как огурец, хрен и даже рыба. Можно сказать, она создает настоящие произведения искусства в мире шоколада. Нам стало очень интересно попробовать эти фантастические сочетания и убедиться, насколько они непохожи на что-либо, что мы когда-либо пробовали, поэтому 13 января отправляемся на экскурсию”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” представитель агентства путешествий "Сибирь-Тур" Мария Тарасова.

Оказавшись в Тобольске, туристы увидят процесс производства конфет, понаблюдают, как из зерен какао создаются различные виды шоколада. Гости смогут и сами отлить собственную плитку.

Отметим, в декабре агентство путешествий “Сибирь-Тур” объявило конкурс на лучшую новогоднюю программу для туристов "Новогодний разгуляй". Победителем стала Дарья Егорова со своей мануфактурой шоколада. Она получила приз – услуги по продюсированию и продвижению туристического объекта.

Кроме того, в рамках однодневной экскурсии "Тобольская сказка" отдыхающие познакомятся с миром кинематографии, культурного наследия Западной Сибири. Гости посетят загородный комплекс "Абалак", в котором снимали сцены фильма "По щучьему велению". В тематическом парке "Тобол" туристы узнают об одноименном фильме. Под конец экскурсии их ждет познавательная прогулка по территории единственного в Сибири каменного кремля.

Инна Пахомова