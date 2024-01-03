Вышитая карта Тюменской области вошла в книгу-альбом Чувашского музея

| Фото: из группы "Вышиваем Тюменскую область" во ВКонтакте | Фото: из группы "Вышиваем Тюменскую область" во ВКонтакте

Вышитая карта Тюменской области вошла в книгу-aльбoм "Bышитая Рoссия: нити общей cудьбы" от Чувашского национального музея. 232 cтраницы полнoцветного издания в твepдoм пepeплeтe стали своеобразным творчecким отчeтом Bсepoсcийского феcтиваля "Вышитая Рocсия", кoтopый пpoшел в августе 2023 года.

Книга знакомит c предысторией, основными этапами и участниками проекта, сообщают организаторы.

В 2022 году тюменские мастерицы участвовали в создании вышитой карты России, а в 2023 решили вышить карту всей территории обрасти, включая округа. Всего участвовало 23 мастерицы из Ишима, две – из Бердюжского района, четыре жительницы Тюмени и одна югорчанка. Более четырех месяцев они вышивали каждый уголок области отдельно. Использовали разные виды вышивки – ковровую, крестиком, гладью, бисером, счётной гладью, лентами, тамбурной вышивкой и другие.

Вышивать карту умелицы закончили ко дню образования Тюменской области. После успеха на фестивале в Чебоксарах карту выставляли в музейном комплексе имени И.Я. Словцова. В декабре ее смогли увидеть посетители проводившегося здесь Лоскутного фестиваля "Стежки-дорожки. Сейчас возможность полюбоваться вышитой картой Тюменской области с округами есть и у читателей вышедшего в свет альбома. В издании представлены изображения вышитых карт субъектов Российской Федерации – участников фестиваля и дано их описание, в том числе указаны основные техники вышивки.