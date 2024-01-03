Почти 60 % тюменцев положительно оценили доступность медицины в поликлиниках региона

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

58 % тюменцев, по данным социологов ТюмГУ, положительно оценили доступность медицинских услуг в поликлиниках региона. Специалисты также выявили связь между положительными оценками и использованием электронных ресурсов, сообщает "Мегатюмень".

Пациенты, которые записываются к врачу через Госуслуги или "Телемед72", дают положительную оценку работе поликлиник в 61% случаев против 54% у респондентов, которые не используют эти сервисы. Касается это и оценки доступности услуг – 59% против 45% соответственно.

Ученые отмечают, что проблемы возникают в основном у жителей сельских территорий. По оценкам респондентов, там уровень доступности медицинских услуг в 1,5 раза ниже, чем в городах региона. Однако правительство со временем улучшает показатели за счет выполнения нацпроекта "Здравоохранение" – строятся ФАПы, в села направляют молодых специалистов и многое другое.