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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Ялуторовском районе

Происшествия, 15:03 03 января 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре, который произошел в доме в с. Сингуль Ялуторовского района 3 января. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело мужчины 1961 года рождения, сообщает управление Следственного комитета России по Тюменской области.

По результатам проведенного осмотра места происшествия и тела погибшего, иных первоначальных проверочных мероприятий признаков насильственной смерти мужчины не установлено. По данному факту Ялуторовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка.

Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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# пожар , проверка , следственный комитет

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