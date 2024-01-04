15 пьяных водителей задержали на дорогах Тюменской области за сутки
Происшествия, 10:14 04 января 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
15 пьяных водителей задержали на дорогах Тюменской области за сутки. Их отстранили от участия в дорожном движении, сообщает Госавтоинспекция региона.
В числе задержанных за пьяное вождение и 43-летний житель Уватского района. Нарушителя наряд дорожно-патрульной службы остановил в посёлке Туртас. Мужчина ехал на машине Mazda. Результат освидетельствования - 1.80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Это уже не первая его пьяная поездка. В отношении водителя будет возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортом под воздействием алкоголя.