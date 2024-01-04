Тюменские автоинспекторы помогли в морозы двум водителям продолжить путь

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Продолжить путь помогли двум водителям в морозы сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. В одном случаем на 432 км федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе при содействии инспекторов удалось запустить большегруз.

Двигатель самосвала замер, водитель до этого безуспешно пытался его отогреть. Только с помощью сотрудников наряда специализированного взвода дорожно-патрульной службы водитель смог поехать дальше.

В другом случае помощь потребовалась водителю легкового автомобиля в Тюмени. Накануне в мороз наряд полка ДПС помог автомобилисту, у которого не было домкрата, сменить колесо на втором км Старотобольского тракта.

В ГИБДД Тюменской области уточнили, что автоинспекторы несут службу на федеральных автодорогах Тюменской области во взаимодействии с дорожными службами. В Первые дня января зарегистрировали две аварии, в которых травмированы два человека.