Рождественская ночь в Тюменской области будет морозной

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 31-26 градусов ожидается в Тюменской области в Рождественскую ночь. Понижение температуры воздуха начнется 6 января.

По данным Объ-Иртышского управления гидрометеорологии, днем столбики термометров покажут – 21-26 градусов, местами – 16-21. Преимущественно без осадков, в отдельных районах – изморозь. Ветер северо-западный, скорость 3-8 метров в секунду.

7 января в Рождество – температура воздуха составит – 17-22 градусами, местами до – 27.

Метеорологи обещают в некоторых районах области небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать.

20-градусные морозы продолжатся с начала новой недели, с 8 января. По предварительному прогнозу, продержатся до 13 января.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, в Тюмени на Рождество для прихожан от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) запустят четыре бесплатных автобуса разной вместимости.

Анжела Лебедева