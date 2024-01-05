Актриса театра и кино Елена Чарквиани исполнит романсы и фрагменты мюзиклов в Арт-кафе ТБДТ

| Фото: vk.com/artcafetbdt | Фото: vk.com/artcafetbdt

Актриса театра и кино, певица, исполнительница русских романсов и португальских фаду, звезда мюзиклов исполнит программу "Все будет мамма мia" в Арт-кафе Тюменского драматического театра 7 января в 20 часов. На встречу приглашают в первую очередь любителей мюзиклов и творчества группы ABBA, сообщает театр.

В программе прозвучат произведения из репертуара А. Баяновой, И. Юрьевой, А. Вертинского. Благодаря яркому актерскому темпераменту и глубокой чувственности Елены Чарквиани каждый романс оживает и раскрывается как целый спектакль. Также артистка представит на суд публики португальские романсы – ФАДУ. Очень красивые и чувственные произведения, малоизвестные в России.

Вторая часть творческого вечера – подарок для всех любителей мюзикла – того жанра, в котором Елену Чарквиани считают примадонной. Она участвовала в постановках мюзиклов на московской сцене: Миссис Чайтон в "Красавице и Чудовище", Гризабелла в мюзикле "Кошки", удивительная Мать Настоятельница из "Звуков Музыки". Дерзкая и страстная Мама Мортон в мюзикле "Чикаго". Загадочная и завораживающая мадам Жири в мюзикле "Призрак Оперы". Фея-крёстная в "Золушке". Великолепная Донна в мюзикле "MammaMia".

Более 10 лет была ведущей актрисой легендарного театра-кабаре "Летучая мышь" Григория Гурвича (спектакли "Я степую по Москве", "100 лет кабаре", "Это – шоу-бизнес", "Вам позволено переиграть"); в спектакле "Великая иллюзия" исполняла арии из мюзиклов "CHICAGO" (Велма), "Сансет Бульвар" (Норма Дезмонт), "Призрак Оперы" (Карлотта), "HelloDolly" (Долли).

Приобрести билеты можно в онлайн-кассе.

Возрастное ограничение: 16+.