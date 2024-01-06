Тюменские храмы перед Рождеством проверили сотрудники МЧС

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Профилактическую работу провели сотрудники МЧС России в Тюменских православных храмах. Всего в регионе действуют 77 культовых сооружения, где пройдут праздничные рождественские мероприятия.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят профилактические визиты, напоминают настоятелям храмов о правилах пожарной безопасности и важности их соблюдения.

Особое внимание уделяется разъяснению правил пожарной безопасности при использовании открытого огня, использования первичных средств пожаротушения и действиям при возникновении пожара.