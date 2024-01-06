Горожан приглашают отметить столетие со дня рождения тюменского писателя Ивана Ермакова

| Фото: городская библиотечная система Тюмени | Фото: городская библиотечная система Тюмени

100 лет со дня рождения писателя Ивана Ермакова отметят в Тюмени, сообщает городская библиотечная система. Имя Ивана Ермакова прочно вошло в историю области, писатель работал в жанрах очерка, рассказа и повести, но особую известность получил в редком жанре народного сказа.

"Богиня в шинели", "Стоит меж лесов деревенька", "Голубая стрекозка" полюбились читателю, стали олицетворением народных обычаев и традиций Севера, его сурового характера.

В 1989 году была утверждена литературная премия имени Ивана Ермакова, лауреатами которой стали многие тюменские писатели. Большой популярностью среди жителей города пользуется постоянная выставочная экспозиция "Слово о солдате", оформленная в Библиотеке № 7 им. И. Ермакова.

В рамках празднования юбилея писателя в официальных сообществах городских библиотек во "ВКонтакте" пройдет онлайн-марафон "100 лет Ермакову": ежедневно с 9 по 25 января 2024 года будут публиковаться вопросы о жизни и творчестве писателя.

Подсказки участники марафона смогут найти на портале "Город Т", на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя", и на официальном сайте.

31 января первым трем участникам, правильно ответившим на все вопросы, будут вручены дипломы и краеведческие издания от Централизованной городской библиотечной системы.