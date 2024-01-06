  • 6 января 20246.01.2024суббота
  • В Тюмени -23..-25 С 1 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем произошло на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 16:00 06 января 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобили "Богдан", КамАЗ и Scania столкнулись на 293-м км федеральной трассы Тюмень - Омск под Ишимом днем 6 января. В аварии пострадал 61-летний водитель КамАЗа, житель Омска, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество КамАЗу. От удара КамАЗ отбросило на стоящий на обочине большегруз Scania, чей водитель находился в это время в магазине.

В легковом автомобиле семья из Нижнего Тагила с девятилетним ребенком возвращалась домой от родственников. Предварительно, люди не пострадали.

Обстоятельства этого ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на федеральной трассе не ограничено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:00 06.01.2024ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем произошло на трассе Тюмень - Омск
12:55 06.01.202458 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тюменской области с начала 2024 года
09:57 06.01.2024Сплошная проверка водителей на трезвость прошла в Тюмени
18:26 04.01.2024В аварии под Ишимом пострадали пять человек