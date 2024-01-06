ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем произошло на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобили "Богдан", КамАЗ и Scania столкнулись на 293-м км федеральной трассы Тюмень - Омск под Ишимом днем 6 января. В аварии пострадал 61-летний водитель КамАЗа, житель Омска, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество КамАЗу. От удара КамАЗ отбросило на стоящий на обочине большегруз Scania, чей водитель находился в это время в магазине.

В легковом автомобиле семья из Нижнего Тагила с девятилетним ребенком возвращалась домой от родственников. Предварительно, люди не пострадали.

Обстоятельства этого ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на федеральной трассе не ограничено.