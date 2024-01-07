  • 7 января 20247.01.2024воскресенье
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Один человек пострадал во время пожара в п. Боровский

Происшествия, 09:07 07 января 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек пострадал во время пожара в частном жилом доме мансардного типа на ул. Новая Озерная в п. Боровский Тюмеского района вечером 6 января.

Сообщение о ЧП поступило в 19 часов 8 минут. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений кровля дома и гараж были охвачены огнем. Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 200 кв. м.

В результате происшествия один человек получил травмы, госпитализирован, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

К тушению пожара привлекались 38 человек личного состава, 7 единиц основной и 2 единицы специальной техники. Причина возгарания устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 07.01.2024Из-за аварии на трассе в Уватском районе ограничено движение
13:15 07.01.2024Транспортные полицейские Тюмени сняли с поездов трех пассажиров за недостойное поведение
09:07 07.01.2024Один человек пострадал во время пожара в п. Боровский
16:00 06.01.2024ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем произошло на трассе Тюмень - Омск