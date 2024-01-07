Один человек пострадал во время пожара в п. Боровский

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек пострадал во время пожара в частном жилом доме мансардного типа на ул. Новая Озерная в п. Боровский Тюмеского района вечером 6 января.

Сообщение о ЧП поступило в 19 часов 8 минут. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений кровля дома и гараж были охвачены огнем. Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 200 кв. м.

В результате происшествия один человек получил травмы, госпитализирован, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

К тушению пожара привлекались 38 человек личного состава, 7 единиц основной и 2 единицы специальной техники. Причина возгарания устанавливается.