Тюменский врач рассказала, когда прием противовирусных препаратов бесполезен

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мифы о пользе противовирусных препаратов развенчала тюменский врач-акушер-гинеколог и гинеколог-эндокринолог Анастасия Дергачева.

Одним из самых больших заблуждений она назвала их эффективность, поскольку многие из них не подтвердили свою пользу во время клинических испытаний.

"Что с приемом противовирусных средств, что без них, организм сам справляется с вирусной инфекцией благодаря иммунитету. Поэтому прием противовирусных препаратов для мнимого лечения ОРВИ или вируса папилломы человека – выброшенные немалые деньги", – считает Анастасия Дергачева.

Таким образом, подобные болезни лечатся путем закаливания организма, уверена эксперт, уменьшением общего уровня стресса, а также регулярным здоровым питанием. Существует также способ укрепления иммунитета под конкретные заболевания, а именно – вакцинация.

Есть только четыре группы противовирусных препаратов с доказанной эффективностью. Среди них противогриппозные препараты, препараты для лечения гепатитов В и С, терапия для лечения ВИЧ-инфекции и противогерпетические препараты. Об этом пишет "Тюменская область сегодня".

"Если человек не страдает ни одной из перечисленных вирусных инфекций, прием "пустышек" в виде разрекламированных препаратов, которые якобы борются с вирусами или повышает иммунитет, бесполезен", – отметила Анастасия Дергачева.