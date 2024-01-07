Рождественские мероприятия прошли в Тюменской области без происшествий

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Рождественские мероприятия прошли в Тюменской области без происшествий, сообщает региональное управление МЧС России.

"Тысячи прихожан собрались в храмах и церквях на праздничные службы. Сотрудники областного главка МЧС России накануне посетили культовые объекты, провели дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями", - говорится в информации ведомства.

Всего в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 77 религиозных учреждениях, 18 из которых расположены в Тюмени. За прошедшую ночь происшествий на территориях храмов не зарегистрировано.