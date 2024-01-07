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Рождественские мероприятия прошли в Тюменской области без происшествий

Общество, 16:00 07 января 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Рождественские мероприятия прошли в Тюменской области без происшествий, сообщает региональное управление МЧС России.

"Тысячи прихожан собрались в храмах и церквях на праздничные службы. Сотрудники областного главка МЧС России накануне посетили культовые объекты, провели дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями", - говорится в информации ведомства.

Всего в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 77 религиозных учреждениях, 18 из которых расположены в Тюмени. За прошедшую ночь происшествий на территориях храмов не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , рождество

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