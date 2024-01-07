Вертепный спектакль "Рождественская история" покажут в Тобольске

| Фото: tobteatr.kto72.ru | Фото: tobteatr.kto72.ru

Вертепное представление "Рождественская история" состоится в Тобольском драматическом театре 20 января.

Актеры расскажут зрителям о рождении Христа. "Вертеп" — это кукольный театр, представляющий собой двухэтажный деревянный ящик и пришедший в наши дни со времен Древней Руси. "Не пропустите представление в редком для современности виде", - говорится в аннотации спектакля.

Возрастное ограничение: 0+.

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