Как выявить утечки тепла в доме, объяснил тюменский специалист

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На что обратить внимание при обследовании дома на теплопотери, рассказал работник коммунальной службы Дмитрий Вахов. Тюменцам напоминают, что выполнить такое обследование реально и без тепловизора.

Утечки тепла всегда обозначатся инеем, и от этих мест веет холодом. Искать теплопотери надо примерно при минус 20 градусах, иначе ничего не заметите.

Выход тепла через крышу просматривается участками растаявшего снега, на стенах — сырыми пятнами, пишет КП-Тюмень.

Влажные откосы свидетельствуют о потере тепла в примыканиях окна. Также могут возникать проблемы с вентиляцией, которая нагоняет прохладный воздух с улицы.

По мнению специалиста, заказывать энергоаудит стоит тогда, когда вы покупаете у застройщика дом. Это нужно, чтобы зафиксировать недочеты утепления стен и крыши и как можно скорее устранить проблемы.