  • 8 января 20248.01.2024понедельник
  • В Тюмени -19..-21 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Как выявить утечки тепла в доме, объяснил тюменский специалист

Общество, 10:33 08 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На что обратить внимание при обследовании дома на теплопотери, рассказал работник коммунальной службы Дмитрий Вахов. Тюменцам напоминают, что выполнить такое обследование реально и без тепловизора.

Утечки тепла всегда обозначатся инеем, и от этих мест веет холодом. Искать теплопотери надо примерно при минус 20 градусах, иначе ничего не заметите.

Выход тепла через крышу просматривается участками растаявшего снега, на стенах — сырыми пятнами, пишет КП-Тюмень.

Влажные откосы свидетельствуют о потере тепла в примыканиях окна. Также могут возникать проблемы с вентиляцией, которая нагоняет прохладный воздух с улицы.

По мнению специалиста, заказывать энергоаудит стоит тогда, когда вы покупаете у застройщика дом. Это нужно, чтобы зафиксировать недочеты утепления стен и крыши и как можно скорее устранить проблемы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# дом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 08.01.202415 новых комплексов фотовидеофиксации установят в Тюменской области
14:16 08.01.2024Снегурочки устроили забег по площади 400-летия Тюмени
14:06 08.01.2024Названия для парков и улиц в Тобольске будут выбирать с участием горожан
13:51 08.01.2024Как использовать ели в садоводстве, рассказали тюменцам