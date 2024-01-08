Что влияет на цены на бензин, прокомментировал эксперт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Колебания на мировом рынке нефти и геополитическая напряженность могут влиять на уровень цен на топливо. Такое мнение высказал ключевой аккаунт-менеджер международной группы компаний "АЗС Комплект" Александр Косовец.

Ввиду различных факторов мировой рынок нефти подвержен колебаниям, что отражается на получаемой с экспорта выручке. А от этого появляется изменение цены на топливо уже на внутреннем рынке страны как следствие.

Кроме того, геополитическая напряженность и перебои с поставками могут дополнительно повлиять на цены на нефть, что приведет к повышению цен на бензин в России.

Среди внутренних факторов важнейшим являются затраты на транспортировку топлива. Огромные территории страны, по которым необходимо перевозить бензин, требуют соразмерных расходов на трансфер.

Как пишет Тюменская область сегодня, цены на бензин регулярно растут на протяжении восьми лет. Лишь с начала октября 2023 года эта динамика пошла на спад.