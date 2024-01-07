Двое детей пострадали в авариях на тюменских трассах 7 января

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Дети 6-ти и 11-ти лет пострадали в двух ДТП на дорогах Тюменской области 7 января. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Toyota и трактор МТЗ дорожной службы столкнулись на 112-м км федеральной автодороги Курган - Тюмень в Исетском районе. Предварительно, иномарка, которой управляла 39-летняя тюменка, выехала на встречную полосу.

В автомобиле Toyota из Кургана в Тюмень возвращалась семья с двумя детьми. Предварительно, легкую травму в ДТП получил 6-летний пассажир японской машины. Второй ребенок не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на федеральной автодороге частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме. Работают инспекторы ДПС.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

А на 52-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск Mitsubishi опрокинулся в кювет. Автомобилем управляла 33-летняя женщина. Она и ее 11-летняя дочь получили травмы, они госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дорогах и выбирать безопасную скорость, особенно, если в машине находятся дети.