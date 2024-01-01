Александр Моор поздравил журналистов с Днем российской печати

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С Днём российской печати поздравил губернатор Тюменской области журналистов, сотрудников средств массовой информации, издательств и типографий.

По словам главы региона, люди этих профессий помогают гражданам реализовать их неотъемлемое конституционное право на получение информации. С начала специальной военной операции представители СМИ находятся на передовой информационного фронта. Оперативно освещают все события, поддерживают бойцов, противодействуют информационным угрозам и фейкам, сохраняют курс на единство в обществе.

Каждый раз, занимаясь подготовкой новостных и творческих материалов, они подтверждают свою компетентность, выражают личную и гражданскую ответственность, а добиваясь профессиональных успехов и признания, прославляют Тюменскую область. В 2024 году тюменский регион отметит 80-летие со дня образования и средства массовой информации, как всегда, станут активными организаторами и участниками всех важнейших мероприятий.

Отдельные слова поздравления ветеранам прессы, многие из которых завоевали статус - легенда тюменской журналистики. Они и сейчас в строю, передают богатейшие традиции новому поколению авторов. Ведь суть профессии остается неизменной – предоставлять людям объективную, достоверную и актуальную информацию.

Сейчас, во времена, когда дипфейков становится все больше, а распознавать их становится труднее, когда отредактировать материал, опубликованный на просторах интернета, все легче, приходит осознание особой роли печатной журналистики и высокого уровня ответственности сотрудников СМИ перед своей аудиторией.

"Желаю вам сохранить и приумножить доверие и уважение к напечатанному и сказанному слову, всегда идти в ногу со временем, профессиональных и творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия!" - сказал Александр Моор.