Тюменцам готовы помочь с оформлением заявки на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на второй основной грантовый конкурс 2024 года Президентский фонд культурных инициатив начался с 11 января. Жителям Тюменской области готовы помочь с оформлением заявки в проектном офисе ПФКИ Тюменской области в библиотеке им. Менделеева.

"Конкурс открывает новые возможности для творческих команд со всей страны: за два с половиной года работы фонда мы видели разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями — от съемок документальных фильмов до открытия школ народного творчества, от создания в регионах креативных резиденций разной направленности до крупных гастрольных проектов — театральных и концертных. Все больше проектов подаются от новых российских регионов, и мы с командой будем рады, если во втором конкурсе 2024 года их будет еще больше", — сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Записаться на консультацию специалистов в проектный офис ПФКИ Тюменской области можно по ссылке, по телефону: 8 (3452) 56-50-56, и электронной почте: pfcitmn@ya.ru.

Адрес: Тюмень, ул. Орджоникидзе 59 (Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева) центральный вход, первый этаж направо. Режим работы офиса: по будням с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут, суббота и воскресенье - выходной.

Напомним, по результатам 11 завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержано 136 проектов из Тюменской области на общую сумму более 155 млн рублей.