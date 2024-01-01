"Ишимская мозаика" помогает юным музыкантам Тюменской области раскрыть свои таланты

| Фото: предоставлено Яной Габышевой | Фото: предоставлено Яной Габышевой

120 участников соберет открытый зональный конкурс-фестиваль ансамблевого музицирования "Ишимская мозаика" в 2024 году. Мероприятие пройдет в 11 раз, подобных конкурсов узкой направленности для ансамблей в регионе нет.

| Фото: предоставлено Яной Габышевой | Фото: предоставлено Яной Габышевой

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор детской школы искусств Ишима Яна Габышева.

Проект получил грантовую поддержку по итогам первого конкурса 2024 года президентского фонда культурных инициатив в размере 403 тыс. 569 рублей. Эти средства помогут организовать фестиваль на более высоком уровне и приобрести профессиональную аппаратуру и сценический реквизит.

Яна Габышева рассказала, что с 2012 года организаторы отслеживают дальнейшую творческую судьбу участников. Так вот 10 % из тех ребят, для кого конкурс стал отправной точкой, связали свою жизнь с музыкой.

| Фото: предоставлено Яной Габышевой | Фото: предоставлено Яной Габышевой

"Некоторые стали нашими коллегами, работают в музыкальных школах, другие учатся в колледже искусств Тюменского государственного института культуры. Всего за это время для более 1 тыс. 500 юных музыкантов юга Тюменской области конкурс послужил мотивационной платформой для реализации своего творческого потенциала", - поделилась руководитель.

По ее словам, для многих ребят из Ишима и Приишимья фестиваль стал отличной возможностью показать себя и поверить в свои силы. После участия в нем юные музыканты смогли покорить немало других конкурсных площадок различного уровня.

| Фото: предоставлено Яной Габышевой | Фото: предоставлено Яной Габышевой

Кстати, в прошлом году организаторы добавили еще одну номинацию – педагогические составы – без ограничения возраста, но ожидаемого отклика не получили.

"В этом году будем пробовать снова. Уверена, что в области есть прекрасные педагогические ансамбли, надеюсь, они откликнутся", - пояснила Яна Габышева.

| Фото: предоставлено Яной Габышевой | Фото: предоставлено Яной Габышевой

Директор школы искусств отметила, что состав жюри подбирается тщательно и зависит, в том числе, от того, какие коллективы представлены на конкурсе. Если много заявок от народных ансамблей, то в жюри обязательно будет один "народник", если от струнных, то представитель этого направления. Председателя жюри приглашают из Тюмени.

| Фото: предоставлено Яной Габышевой | Фото: предоставлено Яной Габышевой

После выступления ребят до гала-концерта традиционно проводится круглый стол для преподавателей, где они могут обменяться опытом и получить методические рекомендации.

| Фото: предоставлено Яной Габышевой | Фото: предоставлено Яной Габышевой

Добавим, что география проекта постоянно расширяется. Помимо местных коллективов, приезжают участники из Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска, а также Абатского, Вагайского, Омутинкого, Уватского, Казанского, Бердюжского, Ишимского районов.

Инна Кондрашкина