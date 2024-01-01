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При падении части подвесного потолка в фойе катка в Тюменском районе пострадавших нет

Происшествия, 21:45 11 января 2024

из Telegram-канала главы Тюменского района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района

При падении части подвесного потолка в фойе крытого катка в пос. Винзили никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Тюменского района Ольга Зимина.

Инцидент произошел вечером 11 января. Людей в этот момент в помещении не было.

“Завтра представители службы заказчика Тюменского района вместе с подрядчиком строительства катка обследуют потолок, выявят причину падения плиток, а затем строители произведут необходимые ремонтные работы”, – написала глава района.

из Telegram-канала главы Тюменского района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района

Известно, что прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения подвесного потолка. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, сообщает надзорный орган.

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# проверка , Тюменский район

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