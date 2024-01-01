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В Тюменской области определили даты проведения Промышленно-энергетического форума TNF

Экономика, 09:18 12 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени пройдет 16-19 сентября 2024. Участники форума продолжат работать над темой технологического суверенитета в нефтегазовой отрасли.

По информации организаторов, определены четыре направления работы делового события. Это развитие человеческого капитала: внимание к кадровым вопросам и молодежи в отрасли; эффективные технологии для добычи углеводородов: практическими форматами, презентаций высокотехнологичных проектов и экспертные дискуссии; стратегии развития нефтегазовой отрасли: основные тенденции в сфере нефтегаза, вопросы безопасности, модели взаимодействия, пути и конкретные инструменты развития.

Еще одна тема TNF - цифровой ТЭК: автоматизация и роботизация добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

Напомним, в 2023 году Промышленно-энергетический форум TNF проходил с 18 по 21 сентября. Он собрал в Тюмени рекордное количество участников – 11 тыс. 700 человек. Всего на форум заявилось почти три тысячи компаний.

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# TNF , ТНФ

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