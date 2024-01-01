Около 1,8 миллиона рублей взыскали со злостных нарушителей ПДД в Тюменской области за год

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 720 представлений по нарушениям, зафиксированным камерами на дорогах Тюменской области, выписали 56 злостным нарушителям в 2023 году. В бюджет взыскали 1 млн 774 тыс. 209 рублей.

"Точечная работа со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов за нарушения ПДД в регионе продолжается, в том числе с применением системы “Паутина”, - сказал руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

56 злостных нарушителей, которые были выявлены в 2023 году, управляли так называемым архивным транспортом, машинами с подложными госномерами. Некоторые вообще не имели регистрационных номеров.

Инна Пахомова