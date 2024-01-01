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В Тюмени строитель получил травму после падения со второго этажа

Происшествия, 17:34 12 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строитель получил травму после падения со второго этажа школы, которую возводят в Тюмени. Несчастный случай произошел в ноябре. Во время приема кирпича, каменщик потерял равновесие. Приехавшая бригада медиков диагностировала сочетанную травму, сообщает Государственная трудовая инспекция по Тюменской области.

В ходе расследования инцидента инспекторы выяснили, что утром мастер выдал ему направление на медкомиссию. Но поскольку у каменщика не было необходимых документов, он решил перенести ее на следующий день. Также на стройке выявили неудовлетворительную организацию работ.

"За допущенные нарушения требований трудового законодательства приняты меры по привлечению ООО "Стройимпульс" к административной ответственности", - уточнили в ведомстве.

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# охрана труда , строительство

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