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Хоккеисты "Рубина" сыграют 14 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ

Спорт, 08:31 13 января 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Предпоследнюю выездную серию чемпионата ВХЛ перед плей-офф проведет тюменский хоккейный клуб "Рубин". 13 января клуб начинает предпоследнюю выездную серию до плей-офф. "Рубин" сыграет с "Кристаллом" в Саратове.

15 января, тюменцев ждет команда "Бурана" в Воронеже. 17 января в Ростове-на-Дону "Рубин" встретится с "Ростовом". Завершит серию поединок с "Тамбовом" 19 декабря, сообщает Вслух.ру.

На данный момент "Рубин" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги. За 42 матча хоккеисты заработали 66 очков. Было 29 побед, в том числе 24 — в основное время, одна в овертайме и четыре по буллитам. Из 13 проигрышей пять допущены в основное время.

Напомним, что регулярный чемпионат закончится 18 февраля. Далее 16 сильнейших клубов продолжат борьбу за Кубок имени Владимира Петрова в плей-офф, который стартует 22 февраля. Тюменский "Рубин" дважды становился чемпионом.

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# хоккей , чемпионат ВХЛ

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