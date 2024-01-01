Александр Моор поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

С профессиональным праздником поздравил сотрудников тюменской прокуратуры губернатор Тюменской области Александр Моор 12 января.

Глава региона отметил, что важно защищать права военнослужащих, участников и ветеранов спецоперации и их семей.

Так, правительством региона в 2023 году при содействии тюменской прокуратуры реализованы инициативы по социальной и иной поддержке участников СВО и членов их семей.

Александр Моор подчеркнул, что эти мероприятия будут продолжены и в текущем году.