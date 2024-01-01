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Более 1 тысячи СМИ зарегистрировано в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Общество, 18:41 13 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 71 СМИ зарегистрировано в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Всего в УФО зарегистрировано 2 тыс. 812 средств массовой информации. Большая часть из действующих СМИ - это печатные издания, куда входят газеты, журналы, сборники, альманахи и бюллетени, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

В Уральском федеральном округе зарегистрировано 1 тыс. 288 печатных СМИ; 552 радиоканала; 543 сетевых издания; 289 телеканалов; 61 информационное агентство, 79 других форм распространения СМИ.

"Сегодня важно не только показывать достоверную и полную картину происходящих событий. Нужно помогать аудитории ориентироваться в бурном потоке информации. Настраивать людей на созидание, прививать нравственные ценности и жизненные ориентиры, объяснять сложное простым и понятным языком", - сказал полномочный представитель президента России Владимир Якушев.

Напомним, 13 января в стране ежегодно отмечается профессиональный праздник - День российской печати.

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# День российской печати

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