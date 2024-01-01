Эксперт закаливания рассказал жителям Тюменской области о подготовке к крещенским купаниям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперт закаливания рассказал жителям Тюменской области о подготовке к крещенским купаниям. По словам Матвея Милованова рассказал, что хотя бы за неделю до Крещения нужно начать обливаться холодной водой.

"Начинать стоит с 30 градусов тепла и постепенно понижать температуру. После обливаний тело необходимо растереть полотенцем. Второй способ - холодный душ. В начале нужно встать под воду температурой в 32 градуса и не более чем через минуту сделать ее холоднее, и простоять так до двух минут. После процедуры обязательно вытереться полотенцем", - посоветовал эксперт.

Обтирание полотенцем, мокрой рукой или губкой является самым щадящим способом. Сначала таким образом нужно обмочить шею, потом грудь и спину, а затем растереть их полотенцем до состояния красноты. После этого следует перейти к ногам, провернув тот же порядок. На все это должно уйти около пяти минут.

Но все же оптимальным способом он считает постоянно закаливание организма. Лучше всего начинать летом или в начале осени. Для этого достаточно гулять, ходить босиком по земле, обливаться холодной водой и принимать контрастный душ. В скором времени тело привыкнет.

Главным условием успешного закаливания и крещенского окунания является отсутствие противопоказаний по здоровью, пишет "МегаТюмень".