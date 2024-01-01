Тюменская лыжница победила в скиатлоне на Кубке России

| Фото: vk.com/russianskiteam | Фото: vk.com/russianskiteam

Тюменская лыжница Елизавета Пантрина признана победителем в скиатлоне на 20 км в V этапе Кубка России в Казани 14 января. Ее результат - 57.3.4.

По информации Федерации лыжных гонок России, тюменка пришла к финишу на 0,1 секунды опередив ближайшую конкурентку.

Отличились в этот день и тюменские биатлонисты. На чемпионате России в Чайковском в женском масстарте Виктория Сливко показала второй результат + 1:09.4 к лидерскому результату Тамары Дербушевой - 39:45.5.

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У мужчин в массовом старте тюменец Александр Поварницын пришел к финишу третьим + 24.8 к результату чемпиона гонок - Александру Корневу.

Оксана Корнеенкова