Тюменская лыжница победила в скиатлоне на Кубке России
Спорт, 15:56 14 января 2024
| Фото: vk.com/russianskiteam
Тюменская лыжница Елизавета Пантрина признана победителем в скиатлоне на 20 км в V этапе Кубка России в Казани 14 января. Ее результат - 57.3.4.
По информации Федерации лыжных гонок России, тюменка пришла к финишу на 0,1 секунды опередив ближайшую конкурентку.
Отличились в этот день и тюменские биатлонисты. На чемпионате России в Чайковском в женском масстарте Виктория Сливко показала второй результат + 1:09.4 к лидерскому результату Тамары Дербушевой - 39:45.5.
t.me/russianbiathlon
У мужчин в массовом старте тюменец Александр Поварницын пришел к финишу третьим + 24.8 к результату чемпиона гонок - Александру Корневу.
Оксана Корнеенкова