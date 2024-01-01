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В Тюменской области расследуют гибель ребенка в пожаре

Происшествия, 19:42 14 января 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Гибель ребенка в пожаре, который произошел в двухквартирном доме, расследуют в с. Вагай. Трагедия случилась утром 14 января. Труп пожарные обнаружили после ликвидации пожара при разборе и проливки конструкций, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль.

По данным ведомства, погибшей было 13 лет. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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# Вагайский район , гибель детей на пожаре , прокуратура

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