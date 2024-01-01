В Тюменской области впервые пройдут соревнования по пайке и электронике среди школьников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования среди учащихся 7-11 классов по пайке и электронике впервые пройдут в Тюмени с 25 января по 2 февраля. В них примут участие 300 школьников. 10 победителей получат образовательные наборы. Проведение данных состязаний стало возможным благодаря победе в грантовом конкурсе Росмолодежи.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил организатор, педагог допобразования Школы инженерного резерва ТИУ, магистрант, основатель образовательной экосистемы по электронике Samson Виктор Самсонов.

"Всего 750 школьников из Тюмени, Ишима, Екатеринбурга и Шадринска примут участие в соревнованиях по пайке и электронике. Они уже прошли в прошлом году в Ишиме. Там участвовали 75 детей, половина – девочки. Пятеро из них одержали победу. В каждом городе определим по 10 победителей. Они получат подарочные образовательные наборы по электронике с повышенной сложностью", - пояснил Виктор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Идея создать образовательные наборы для электроники привела Виктора Самсонова к участию во Всероссийском конкурсе РосмолодёжьГранты. Проект проведения соревнований среди детей по электронике получил грант в размере 880 тыс. рублей. Средства направили на покупку необходимого оборудования и наборов для состязаний.

"Эти соревнования проводим для привлечения внимания детей к отрасли электронной промышленности. Они направлены на то, чтобы дети почувствовали, что такое электроника. Мы делаем так, чтобы школьники знали, как создаются печатные платы и могли изобретать что-то новое. Я верю, что проект Samson сделает вклад в развитие кадров, способных воплотить фантастику в реальность", - сказал основатель образовательной экосистемы по электронике.

Магистрант ТИУ Виктор Самсонов уверен, что школьники проникнутся темой. По его опыту, дети, с которыми он работал в этом направлении три года назад, уже готовы создавать электронные устройства.

Образовательная экосистема по электроники вошли в топ-1000 студенческих стартапов России и заняла третье место.

Анжела Лебедева