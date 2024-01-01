Тюменец украл деньги с банковской карты коллеги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С заявлением о краже с банковской карты в полицию Тюмени обратился местный житель. Сумма ущерба составила около 7 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 22-летнего тюменца, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Было установлено, что в день кражи он находился в гостях у своего коллеги. Мужчины отдыхали и распивали спиртное. Хозяин квартиры попросил гостя дойти до ближайшего банкомата и проверить баланс счета, так как ждал перевод денег. Злоумышленник воспользовался доверием приятеля и снял с карты средства, которые присвоил себе. Другу он сказал, что баланс счета был пуст. Похищенные деньги тюменец потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи предусматривает шесть лет лишения свободы.