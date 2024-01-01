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Проект здоровьесбережения Тюменского медуниверситета рекомендован к тиражированию

Общество, 15:13 15 января 2024

www.tyumsmu.ru

Статус федеральной инновационной площадки получил Тюменский медицинский университет с проектом по внедрению принципов здоровьесбережения. Решение утвердило Министерство науки и высшего образования России, сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты ТМУ реализуют проект с 2021 года. Его цель – повысить квалификацию педагогов школ и детских садов, разработать программы для сохранения здоровья учителей и учащихся и помочь в их реализации.

"Одним из важнейших итогов 2023 года стало создание методических рекомендаций для педагогов "Маркеры нормального развития детей разных возрастов для детей до 7 лет", включающих показатели речевого, двигательного и психофизиологического развития. Алгоритм помогает выявить отклонения у ребенка и подсказывает, в каких случаях сотрудник системы образования сможет скорректировать их сам, а когда требуется помощь узкого медицинского специалиста. В этом году мы дополним методичку данными о подростках и распространим ее в муниципалитетах области. Разработка рекомендаций ведется вместе с педагогам школ и экспертами ТОГИРРО", - рассказала д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии Евгения Томилова.

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru ﻿

В образовательную работу с педагогическим сообществом и родителями школьников включились преподаватели более десятка кафедр Тюменского медицинского университета. В 2023 году мероприятия с их участием посетили около 2 тысяч слушателей.

Проект Тюменского медуниверситета по внедрению принципов здоровьесбережения в образовании завершится в 2025 году. Благодаря статусу федеральной инновационной площадки, вуз сможет тиражировать наработки в учреждениях образования и медицины других регионов России.

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