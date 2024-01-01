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Тюменца с наркотиком задержали инспекторы ДПС

Происшествия, 15:46 15 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль Lifan инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили в Тюмени в районе ул. Пароходской. Полицейские заметили, как пассажир иномарки выбросил из салона обмотанный изолентой сверток.

В присутствии понятых правоохранители изъяли его. В свертке находился пакетик с порошком, сообщает УМВД по Тюменской области.

Экспертиза установила, что это метадон массой около 5 гр. Ранее неоднократно судимый тюменец признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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