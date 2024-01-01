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В Тюменской области стартовал гастрономический фестиваль "Сибирь на вкус"

Общество, 16:41 15 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый гастрономический фестиваль "Сибирь на вкус" стартовал в Тюменской области. С 15 января по 15 февраля для дегустации будут доступны фирменные сеты от 38 заведений Тюмени и Тобольска. Блюда популяризируют локальные продукты и культурно-историческую самобытность региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Например, гостей фестиваля ждут вареники из тыквы с вишневым соусом по мотивам сборника рецептов Дмитрия Менделеева, зимний ужин в купеческом стиле XIX века, сет блюд, которые пришлись бы по вкусу сыну Мао Цзэдуна Мао Аньину, который проходил службу в Тюменском гарнизоне, и другие аппетитные сеты.

Стоимость фиксированная, на выбор рестораторов три ценовых диапазона: 999, 1 тыс. 499 или 1 тыс. 999 рублей. Узнать больше о сетах и проголосовать за понравившиеся угощения можно на официальной странице фестиваля.

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# гастрономический фестиваль

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