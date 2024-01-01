В Тюменской области 14 учреждений культуры получат по 516 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 сельских учреждений культуры и 15 работников культуры Тюменской области смогут получить грантовую поддержку по итогам конкурсного отбора. Заявки принимают до 1 февраля.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала в своем аккаунте во ВКонтакте.

"Каждое учреждение-победитель получит поощрение в размере 516 тысяч рублей, каждый работник - по 50 тысяч рублей. Надеюсь, финансирование станет для работников дополнительным стимулом к реализации новых идей и привлекательных культурных проектов для жителей региона", - сказала она.

Заявки принимают на портале grant.72to.ru. Будут оцениваться художественный уровень проводимых конкурсантами культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях различных уровней, активность в медиа, другое.

Конкурс организован в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" и проводится с 2013 года. Ежегодно в заявочной кампании участвуют до 90 конкурсантов. За это время денежное поощрение получили 131 учреждение и 148 сотрудников на общую сумму почти 35 млн рублей.