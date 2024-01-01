  • 15 января 202415.01.2024понедельник
  • USD88,1324
    EUR96,7517
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области 14 учреждений культуры получат по 516 тыс. рублей

Общество, 17:14 15 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 сельских учреждений культуры и 15 работников культуры Тюменской области смогут получить грантовую поддержку по итогам конкурсного отбора. Заявки принимают до 1 февраля.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала в своем аккаунте во ВКонтакте.

"Каждое учреждение-победитель получит поощрение в размере 516 тысяч рублей, каждый работник - по 50 тысяч рублей. Надеюсь, финансирование станет для работников дополнительным стимулом к реализации новых идей и привлекательных культурных проектов для жителей региона", - сказала она.

Заявки принимают на портале grant.72to.ru. Будут оцениваться художественный уровень проводимых конкурсантами культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях различных уровней, активность в медиа, другое.

Конкурс организован в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" и проводится с 2013 года. Ежегодно в заявочной кампании участвуют до 90 конкурсантов. За это время денежное поощрение получили 131 учреждение и 148 сотрудников на общую сумму почти 35 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Елена Майер , национальный проект Культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:30 15.01.2024Тюменским снайперам на передовую доставили прицелы и тепловизионные насадки
19:03 15.01.2024В ХМАО-Югре завершили строительство новой системы измерения количества нефти
18:41 15.01.2024Регионы УФО восстановили и построили 689 объектов на Донбассе
18:40 15.01.2024Инструкторов для новых региональных филиалов центра “Воин” обучат в Тюмени