Первый форум-фест "Теплые коты" состоится в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Первый добровольческий форум-фест "Теплые коты" пройдет в центре культуры и искусства "Современник" в Тюмени 27 января. Мероприятие организуют в рамках проекта "Теплые коты: сообщества доброты", реализуемого на средства гранта губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества. Начало — в 13 часов.

Как сообщила руководитель проекта "Теплые коты: сообщества доброты" Юлия Стафеева, в программе мероприятия — выставка добровольческих сообществ, волонтерская гостиная, выступления спикеров и музыкантов.

На форум-фесте будут работать интерактивные площадки разных сообществ, среди которых приют для бездомных животных "Лучший друг" при ТООО "Общество защиты животных", центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие", отряд экоактивистов "ЭкоВолна" ГАУ Северного Зауралья, ТРАНБО "Открой мне мир", и другие. Общественники расскажут о своей деятельности и предоставят выбор вакансий для волонтеров.

Посетители смогут принести необходимое для животных приюта "Лучший друг". Также будут работать экоприемник, площадки "КотоЗОЖ" и "КотПатриот". Планируется сбор гуманитарной помощи для детей и пожилых людей.

На сцене "Современника" форум-фест начнется с выступлений спикеров, после чего состоится беседа с гостями волонтерской гостиной. Далее гостям презентуют сборник добровольческих практик "Сообщества доброты". Запланированы выступления музыкантов. Завершится форум-фест награждением участников проекта "Теплые коты: сообщества доброты".

Форум-фест продлится до 16 часов. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 0+.